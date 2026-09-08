El Avelino no duda y hará este gigante sacrificio para hacerle una oferta a James Rodríguez

El Avelino quiere hacer un importante esfuerzo por James Rodríguez y cumplir los 5 millones que pide el colombiano

James Rodríguez podría tener nuevo equipo en Europa y regresar a jugar en la Serie B de Italia en esta temporada. El jugador colombiano se metió en planes del Avelino y ahora revelaron todo lo que estaría dispuesto a hacer el modesto club por el 10.

Según la revelación de Julián Capera, el Avelino de Italia se está moviendo en el mercado de patrocinadores y el club haría una gran arquitectura financiera para firmar al colombiano. Se espera una apuesta de varios auspiciantes para tener al 10.

James pide 5 millones de euros

James Rodríguez no baja sus pretensiones pese a que no juega con regularidad en un club desde 2025. El colombiano pide un salario por año de 5 millones y esa es la cifra a la que, según Capera, Avelino está muy cerca de llegar con varios patrocinadores por detrás.

Por otro lado, James Rodríguez tiene un tiempo límite para responder a esta oferta. Según la revelación de Diario AS Colombia, James debería dar una respuesta antes del 10 de septiembre. El jugador está libre, pero el club no lo esperaría más.

James Rodríguez estuvo en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Son horas claves para que se decida el nuevo equipo de James Rodríguez. El 10 quiere volver a probar suerte en Europa, pero se ha detenido su llegada a diferentes equipos justamente por el gran salario que está pidiendo. Hasta 4 clubes ya lo habrían rechazado.

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Los números de James Rodríguez en este 2026

Aunque es uno de los jugadores más importante de Colombia en su historia, el 2026 de James Rodríguez ha sido muy malo. El 10 ha jugado un total 13 partidos en todo el año. 8 con su club de primer semestre, Minnesota en la MLS, y 5 con la Selección Colombia en el Mundial. No ha marcado 1 solo gol.

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