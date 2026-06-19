Tenso momento: James Rodríguez le entra con todo a Juanfer Quintero en la práctica de la Selección Colombia

El capitán de la Tricolor le cometió una fuerte infracción al atacante de River Plate. Pese al susto, todo quedó en sonrisas.

Un momento que pasó rápidamente de la preocupación a las risas se vivió este viernes en el entrenamiento de la Selección Colombia en Guadalajara, donde el plantel dirigido por Néstor Lorenzo retomó los trabajos tras la victoria 3-1 sobre Uzbekistán que dejó a la Tricolor como líder del Grupo K del Mundial 2026.

Y es que según revelaron unas imágenes de ESPN, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero protagonizaron una escena que llevó de la preocupación al alivio en cuestión de segundos.

Colombia es pura felicidad tras el tremendo debut en el Mundial 2026 (Getty Images).

Durante un ‘rondo’ en el entrenamiento, el capitán de la Tricolor intentó disputar un balón y terminó impactando accidentalmente al de River Plate. Tras el contacto, Quintero cayó al césped tomándose la pierna izquierda y evidenciando gestos de dolor que encendieron las alarmas entre quienes seguían la práctica.

Sin embargo, después de permanecer unos instantes en el suelo, el volante logró reincorporarse sin mayores inconvenientes y dejó claro que todo había quedado en un simple susto. Aunque todavía mostraba algunas molestias, las sonrisas de James, Daniel Muñoz, Luis Díaz, Yerry Mina y del propio ‘Juanfer’ no tardaron en aparecer.

Colombia volverá a la acción el próximo martes 23 de junio cuando enfrente a la República Democrática del Congo en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Un triunfo, dejará a los cafeteros clasificados a dieciseisavos de final.

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