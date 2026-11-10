Teófilo Gutiérrez cambia de parecer sobre el retiro y elige dónde quiere jugar en el 2027

Bombazo en el FPC. Descubre por qué Teófilo Gutiérrez frenó su retiro y cuál es el club donde eligió jugar en 2027.

“Árbitro, no pite el final del partido que Teo se nos va”, fue uno de los carteles que apareció en el estadio Romelio Martínez porque Teófilo Gutiérrez disputó su último partido de local como jugador profesional. ¿O no? Llegó una declaración que da entender que cambió de parecer sobre el retiro al elegir el equipo donde quiere jugar el próximo año.

El 31 de julio se anunció el partido de despedida de Teo Gutiérrez, que se va a disputar el 19 de diciembre. Incluso, el mismo delantero confirmó la noticia diciendo en septiembre que “no es fácil decir adiós. Todas las noches lo vengo meditando. No es fácil, pero siempre hay un punto final. Agradecimiento a Dios, a mi familia y a esos jugadores que me hicieron cada vez más completo”.

Sin embargo, esta historia tuvo un giro de 180 grados. Junior de Barranquilla le ganó 2-0 al Cúcuta Deportivo con un gol de Gutiérrez y no alcanzaron a pasar más de un par de horas cuando Teo sorprendió a todos, contestó una llamada de Faustino ‘El Tino’ Asprilla y cambió de parecer sobre el retiro. O al menos eso dio a entender.

Teo Gutiérrez cambia de parecer y elige dónde quiere jugar en el 2027

Teo Gutiérrez anunció que se retiraba en diciembre. (Foto: X)

“Ya usted lo dijo, hay que decirle a los jefes. El 19 es el partido de despedida, vamos a esperar el 20 a ver qué pasa“, respondió Teófilo Gutierrez ante la propuesta que le hizo el periodista Francisco Vélez sobre jugar seis meses más con Junior para disputar la Copa Libertadores 2027. Luego, Teo redobló la apuesta y le dijo a Óscar Córdoba ante la idea de contratar un entrenador personal que lo ponga a tono para no retirarse que “vamos a esperar después del 20. Sé que el entrenador que venga o si se queda Seba (Viera) nos podemos preparar muy bien para lo que viene, preparar un buen equipo para competir muy bien la Copa Libertadores“.

Teófilo Gutiérrez le dedicó el que pudo ser su último gol con Junior a…

“Es una noche mágica, soñada con un gol, se lo dedico a Dios y a mi abuela, que fue la más importante para que volviera a Junior en 2017. Lo demás es historia, gracias a todos los que me enseñaron a amar la camiseta de Junior”, declaró Teo Gutiérrez tras la victoria del Junior del Barranquilla del 9 de noviembre.

Publicidad

Encuesta¿Cuál equipo eligió Teo Gutiérrez para jugar en 2027 si le dan la posibilidad? ¿Cuál equipo eligió Teo Gutiérrez para jugar en 2027 si le dan la posibilidad? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis