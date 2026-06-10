James Rodríguez, Messi y Neymar: desde 1982 no se veía a todos los 10 de Conmebol en el Mundial por América

Desde España 1982 que todos los combinados de Conmebol no tenían a sus número 10 jugando lejos de Europa.

Han tenido que pasar más de cuarenta años para que la Conmebol tenga a todos los número diez de sus selecciones clasificadas al Mundial disputando torneos americanos. Desde España 1982, la confederación madre del fútbol sudamericano no acumulaba tantos mediapuntas jugando en su lado del mundo durante el gran torneo de la FIFA. James Rodríguez, Messi y Neymar quedan como algunos de los protagonistas.

Todos los número diez de las selecciones de la Conmebol clasificadas al Mundial juegan en nuestro lado del planeta. La última vez que ocurrió fue en el Mundial de España 1982, cuando Diego Armando Maradona jugaba todavía para Boca Juniors. Teófilo Cubillas llevaba a Perú a la Copa del Mundo de la mano del Fort Lauderdale de la vieja MLS. Mario Soto de Chile en Cobreloa junto a Zico con Flamengo completan un cuadro que nunca se volvió a ver hasta hace algunos meses.

Para esta edición, la Conmebol vuelve a festejar. Neymar llegará a la Copa del Mundo jugando para el Santos en Brasil. James Rodríguez lo hará todavía con contrato en vigor por el Minnesota de la MLS. Lionel Andrés Messi con el Inter de Miami continúa con un cuadro a nivel general donde Miguel Almirón con el Atlanta United y Kendry Páez por River Plate cierran un círculo perfecto.

Hay que hacer un párrafo aparte en esta ecuación cuando hablamos de Giorgian de Arrascaeta. El número diez de Uruguay y del Flamengo es en este momento motivo de polémica gracias a su lesión con la Celeste. Si bien de momento la selección oriental no le ha desafectado de la Copa del Mundo, se sigue esperando por su evolución física para saber en qué condiciones se encuentra de cara al debut del certamen.

Neymar, otro de los 10 que Conmenol se asegura tener en el Mundial: GETTY

Uruguay ha confirmado que las dolencias de Giorgian de Arrascaeta de momento no le impedirán hacer parte de la convocatoria de Marcelo Bielsa. Solamente el tiempo dirá qué ocurre, pero la realidad pasa por entender que cuarenta años después todos los número diez convocados por las selecciones de la CONMEBOL a la Copa del Mundo juegan en territorio americano.

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Las sedes que maneja Conmebol para la Copa América 2028

A nivel informativo aparecen tres opciones en este momento para la próxima edición del certamen. Una a la que Argentina llegará como vigente campeona del torneo y donde no se descarta que el combinado Albiceleste pueda volver a ser local por primera vez desde el año 2011. Las otras opciones pasan por una edición en Ecuador y la otra por elegir nuevamente a Estados Unidos.

Cuestiones económicas y de organización dan fuerza a una nueva candidatura del país norteamericano. Lo confirmó el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, a lo largo de las últimas horas. Se espera que antes de que termine el año la CONMEBOL elija finalmente a su próxima sede de la Copa América.

Datos claves

El torneo España 1982 fue el último con todos los “10” de CONMEBOL en América.

fue el último con todos los “10” de CONMEBOL en América. El futbolista James Rodríguez jugará el Mundial con contrato vigente en el Minnesota United.

jugará el Mundial con contrato vigente en el Minnesota United. Las estrellas Messi y Neymar disputarán la Copa del Mundo militando en clubes americanos.