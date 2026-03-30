Cristhian Mosquera era el gran objetivo de la Selección Colombia para llegar al Mundial 2026. El central de Arsenal estuvo cerca en algún momento, cuando España no lo citaba. Sin embargo, ya debutó con el campeón de Europa y del Mundial 2010.

En medio de todos los rumores y su debut con la Selección de España, Cristhian Mosquera cerró el tema con un contundente mensaje. El jugador hizo referencia a lo tranquilo que está de jugar con España y descarta ya totalmente en jugar con Colombia:

“En cuanto a este tema (Colombia o España) que siempre sale, yo siempre he estado muy tranquilo, a pesar del ruido externo. Creo que lo he demostrado. Al final, el trabajo te abre puertas, hoy se ha dado la oportunidad, así que muy contento”, comentó el jugador de Arsenal a TVE.

Apenas fue su primer partido, y aún Colombia tendría chances de abrirle la puerta para una convocatoria oficial, sin embargo, Mosquera siempre se ha mostrado más receptivo a jugar con España. Y ahora que lo consiguió se ve poco probable que no juegue el Mundial 2026.

Cristhian Mosquera debutó con España. (Foto: GettyImages)

Por esas casualidades del fútbol se vio en los amistosos que justamente a Colombia le faltó un jugador como Mosquera en defensa, sobre todo ante Francia. Ante esto, el central de Arteta también fue muy claro de lo que espera seguir haciendo:

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“Muy contento por la oportunidad del míster. Al final el trabajo, el día a día, el esfuerzo que hay detrás de todo esto, mi familia también que está ahí apoyándome. Muy contento por esta oportunidad, por poder apoyar y ayudar al equipo y espero seguir así“, agregó el jugador a TVE.

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Los números de Cristhian Mosquera en la temporada

En esta temporada, Cristhian Mosquera ha jugado un total de 25 partidos con Arsenal entre todas las competencias. El central no ha marcado goles ni ha dado asistencias. Sin embargo, en la mejor defensa del mundo pudo jugar un total de 1.428 minutos con los ‘Gunners’.

¿Cuándo vuelve a jugar España?

El siguiente partido de España será contra Egipto en esta fecha FIFA. Por lo cual, ahora se espera que el jugador Cristhian Mosquera sume más minutos con la camiseta de su país. La ‘Roja’ es candidata a ganar el Mundial 2026.

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En síntesis: