¿Se burló de Colombia? La primera publicación de Cristhian Mosquera tras ser convocado a España

Cristhian Mosquera finalmente fue convocado con España y no llegó a Colombia. Lo más probable es que el central de Arsenal acabe jugando con el equipo europeo el Mundial de 2026. Aunque en Colombia lo buscaron, no pudieron, y ahora dejó este mensaje.

En sus redes sociales, Mosquera se hizo eco de su convocatoria con España. El central, campeón olímpico en París con España, publicó en su storie la convocatoria. El central solo escribió: “Siempre agradecido con Dios”, por este llamado.

El jugador de Arsenal siempre demostró su gran interés por jugar para España, pero con el Mundial cerca no descartaba a Colombia. No obstante, ahora con este mensaje y este llamado se presume que pasará a ser uno de los líderes de España en los siguientes años.

El ex jugador de Valencia viene haciendo una gran campaña con Arsenal y se ha convertido en uno de los centrales más fiables del equipo de Arteta. De ahí que, Colombia lo buscará para renovar su equipo y tener también una defensa de máxima calidad.

El mensaje de Mosquera tras elegir a España. (Captura de pantalla)

Luis De La Fuente podría convocar a Mosquera para jugar una eventual Copa del Mundo en los próximos meses, no obstante, todo dependerá de su nivel en Arsenal y también de su salud, hace poco estuvo lesionado varios meses por problemas en el pie.

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Los números de Mosquera en esta temporada

ver también Los descartados de Néstor Lorenzo para la convocatoria de la Selección Colombia

En lo que va de temporada con los ‘Gunners’, Mosquera ha jugado un total de 25 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles ni asistencias, pero en la mejor defensa del Mundo ya ha jugado un total de 1.428 minutos ganándose un espacio.

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En síntesis

Cristhian Mosquera confirmó su convocatoria con España , alejándose definitivamente de la posibilidad de representar a Colombia para el Mundial 2026.

confirmó su convocatoria con , alejándose definitivamente de la posibilidad de representar a Colombia para el Mundial 2026. El central del Arsenal , campeón olímpico en París, reaccionó en redes sociales con un mensaje de agradecimiento tras el llamado de Luis de la Fuente.

, campeón olímpico en París, reaccionó en redes sociales con un mensaje de agradecimiento tras el llamado de Luis de la Fuente. Mosquera registra 25 partidos y más de 1,400 minutos esta temporada bajo el mando de Arteta, consolidándose como uno de los defensores más fiables de la Premier League.

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