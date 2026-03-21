La oferta que la Selección Colombia le haría a Cristhian Mosquera para que no juegue con España

Cristhian Mosquera ya fue convocado por la Selección de España y ahora el jugador podría representar al país con el que fue campeón olímpico, con Colombia a la espera de una última chance. La Selección CONMEBOL tendría una oferta para que el jugador llegue a jugar con ellos.

Desde España, Diario Marca, reporta que el torneo clave para que se decida con que equipo termina jugando Cristhian Mosquera es el Mundial de 2026. A 3 meses, todavía el futbolista podría cambiar de equipo, porque no ha completado los partidos necesarios para quedar “bloqueado”.

Si Mosquera llega a la Copa del Mundo con España todo se habrá terminado para Colombia. “El Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México es, por tanto, el verdadero punto de no retorno. Si Mosquera cruza el charco con España, la puerta a Colombia se cierra sin vuelta atrás”, detalla Marca.

Por lo cual, la Selección Colombia haría un último esfuerzo ofreciendo la posibilidad de ser titular y jugar su primera Copa del Mundo. Porque en España, Luis De La Fuente, recién lo convoca al jugador, y también se da por las bajas de otros futbolistas, pòr lo cual, no hay un lugar seguro señalan desde España.

Mosquera viene destacando en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Aunque la oferta de jugar un Mundial es muy tentadora, Mosquera siempre se ha mostrado más receptivo a la posibilidad de jugar con España y representar esos colores antes que los de Colombia. Por lo cual, se ve poco probable que sumar minutos en la Copa del Mundo cambie su postura.

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Los números de Mosquera en esta temporada

ver también ¿Se burló de Colombia? La primera publicación de Cristhian Mosquera tras ser convocado a España

En lo que va de temporada con los ‘Gunners’, Mosquera ha jugado un total de 25 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles ni asistencias, pero en la mejor defensa del Mundo ya ha jugado un total de 1.428 minutos ganándose un espacio.

Los amistosos que jugará España y Colombia en marzo

En esta doble fecha FIFA, la Selección Colombia jugará dos amistosos de gran nivel con Croacia y Francia. Mientras que, la Selección de España tendrá que jugar contra Serbia y Egipto, puesto que, la Finalissima contra Argentina no se pudo jugar y fue suspendida.

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En síntesis: