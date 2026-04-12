La confesión de Daniel Torres sobre el supuesto penal que le hizo a Falcao: “Hubo contacto”

La gran polémica del clásico bogotano número 325 tuvo a Radamel Falcao García y Daniel Torres como protagonistas. ¿Era penal a favor de Millonarios? El volante de Independiente Santa Fe lo confesó todo después del empate por la fecha 16 de la Liga Colombiana I-2026.

“Por el contacto que hubo porque los dos vamos a disptar ese balón que centran y quizás por ello lo disputan. Claramente, como siempre, no opinamos de las decisiones del árbitro, hay quienes juzgan ellos. Si fue o no fue pues él decidió que no era, o por lo menos así se lo hicieron saber, y ya está. Creo que fue más por ello porque hubo contacto dentro del área y uno como jugador siempre intenta, pues si bien es en el área de uno pues pedir la falta y si es a favor pedir el penal, pero es por el contacto solamente que hubo”, confesó Torres en conferencia de prensa.

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