Juan Guillermo Cuadrado es una de las glorias del fútbol colombiano moderno que aún está jugando en Europa. El futbolista vive sus últimos meses en Pisa en Italia, y ahora revelan que estaría muy cerca de un posible regreso a jugar en la Liga BetPlay.

De acuerdo con la información de Alexis Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado podría estar en planes de equipos de Brasil y también hay dos equipos colombianos que buscarían su fichaje. Aunque no se reveló que clubes serían los que están siguiendo al jugador.

De momento, se especula que podría ser Atlético Nacional uno de los que busca a Cuadrado o también un regreso al DIM, pero todo eso ha quedado en rumores y no hay ninguna oferta oficial. El jugador está también concentrado en acabar bien en Europa.

Brasil también es un mercado fuerte para estos grandes jugadores por los importantes salarios que pagan en estos clubes. Ya se demostró con James Rodríguez, que acabó eligiendo Sao Paulo, cuando también sonó para clubes colombianos en su momento.

Juan Guillermo Cuadrado podría regresar a Colombia. (Foto: Captura de pantalla)

Las siguientes semanas podrían aclarar detalles del futuro de Cuadrado. El futbolista viene jugando en Italia desde 2011, con una breve pausa para ir a Chelsea, pero es un histórico de la Serie A. El ‘Panita’ fue campeón en Italia en varias ocasiones.

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Todos los títulos que ganó Cuadrado en Italia

En Italia, Cuadrado pudo hacer historia con la camiseta de la Juventus. El colombiano ganó el ‘Scudetto’ hasta en 5 ocasiones con la Juve, mientras que el último que ganó en 2024 lo hizo con la camiseta del Inter. También fue campeón de la Copa Italia en 4 ocasiones.

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