¡URGENTE! La millonaria donación de la CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol a las víctimas del terremoto

La millonaria donación que la Federación Colombiana de Fútbol hizo para todas las víctimas del terremoto en Colombia.

Este jueves 13 de agosto de 2026 se confirmó una importante donación de la Federación Colombiana de Fútbol para todas las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió al país. Esta ayuda también se gestionó por medio de la CONMEBOL y podría ser un importante aliciente para las víctimas.

Mediante un comunicado oficial en sus cuentas, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó una importante donación para las personas y para todo el territorio colombiano que la viene pasando muy mal en estos días.

“La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian de manera conjunta la donación de 1.000.000 de dólares (USD) destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, dice el comunicado.

Con este gesto, la FCF y la CONMEBOL también ponen su “granito” de arena para ayudar a las personas que viven un momento muy difícil y que ahora mismo están pasándola mal en el país. Son horas claves para seguir rescatando víctimas que aún están desaparecidas.

El comunicado de la FCF. (Foto: @FCFSeleccionCol)

“En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad”, avisa también el comunicado de la FCF.

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Los otros protagonistas que vienen ayudando en Colombia

Diferentes protagonistas como Luis Díaz, Jhon Arias o Jhon Córdoba, se vienen haciendo presentes con aviones y donaciones para las víctimas. Además, varios equipos de la Liga BetPlay ofrecieron donar toda su taquilla para los damnificados.

En síntesis: