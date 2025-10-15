Tras el empate ante Canadá, Lorenzo le baja la caña a James Rodríguez y Luis Díaz para el Mundial

La Selección Colombia terminó los dos primeros partidos amistosos de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y cuando todo el país creía que James Rodríguez y Luis Díaz tenían un lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo, el entrenador Néstor Lorenzo les envió un firme mensaje tras el empate contra Canadá.

¡Les bajó la caña! James y Díaz venían de ser los dos jugadores más influyentes en Colombia para terminar en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Mientras que el ‘10’ registró tres goles y siete asistencias, ‘Lucho’ no se quedó atrás y se reportó con siete anotaciones y tres pases gol.

Llegó el primer partido amistoso luego de lograr la clasificación al Mundial 2026 y ni James Rodríguez, ni Luis Díaz bajaron el nivel. En la goleada 4-0 contra México, el volante del Club León se reportó con dos asistencias, mientras que el extremo de Bayern Múnich dijo presente con un golazo.

¿Listos para el Mundial 2026? No todavía… La Selección Colombia empató 0-0 con Canadá el 14 de octubre, y lejos de conformarse por la victoria contra México y el empate contra Canadá, Néstor Lorenzo le envió un contundente mensaje a James, ‘Lucho’ Díaz y todos los jugadores de la ‘Tricolor’.

El mensaje de Lorenzo a James y Díaz que sorprendió a toda Colombia

“El balance en general es positivo con todos. Creo que han cumplido. Tienen competencia, todos tienen competencia. No vino Jhon Arias, no vino Jhon Córdoba, no vinieron jugadores que son parte importante del proceso, y que seguramente podrán venir en noviembre. Y bueno, la competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado, así que bueno lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana. Continuamente estamos evaluando sus actuaciones en sus respectivos clubes y eso es lo que nos da la sensación de traerlo a competir acá. Nos pasó con muchos jugadores que han bajado el nivel, no vinieron, subieron el nivel, volvieron a venir y bueno no se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días. Se tienen que preparar desde ahora y estar en un nivel parejo, la selección requiere un nivel medio alto como base de regularidad. No sirve jugar un partido bien ni dos partidos bien a siete meses del Mundial”, afirmó Néstor Lorenzo en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en fecha FIFA?

Luego de que Lorenzo confirmara que tendrán que buscar otro rival para la fecha FIFA de noviembre porque Nigeria tendrá que jugar la repesca Africana para ir al Mundial 2026, la única certeza que hay hasta el momento es que la Selección Colombia volverá a jugar cuando enfrente a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre a las 7:00 P.M. en el estadio Chase, de Miami.