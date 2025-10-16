Lo primero que dijo Luis Díaz luego de saber que Lorenzo no le aseguró estar en el Mundial con Colombia 

Luis Díaz es la gran figura de la Selección Colombia en la actualidad, viene de anotar siete goles en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y ya habló por primera vez luego de que el entrenador Néstor Lorenzo no le asegurara un lugar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

¡De todo y para todos! Díaz sigue encendido con ese nivel que lo tiene en Bayern Múnich con cinco goles y cuatro asistencias en las primeras seis fechas de la Bundesliga. En el partido amistoso contra México, ‘Lucho’ aportó un golazo y una actuación de 7.7 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’.

Llegó el partido amistoso contra Canadá, Luis Díaz no tuvo un buen encuentro, falló una ocasión clara de gol y fue incluido en la polémica declaración del Lorenzo que causó revuelo en toda Colombia. “Nadie tiene el puesto asegurado, así que bueno lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana. Continuamente estamos evaluando sus actuaciones en sus respectivos clubes y eso es lo que nos da la sensación de traerlo a competir acá“, sostuvo el DT argentino.

Esto dijo Luis Díaz luego de que Lorenzo no lo asegurara en el Mundial

Lorenzo no aseguró el puesto de Díaz en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Lejos de llegarse a sentir incomodo porque Néstor Lorenzo no lo aseguró en la lista de la Selección Colombia al Mundial 2026, lo primero que dijo Díaz tras la polémica declaración del DT argentino fue una autocrítica por su nivel contra Canadá. ¡Sabe que hay que mejorar para ir a la próxima Copa del Mundo! “Un partido que queríamos ganar, quedamos con un sinsabor porque pudimos ser mejor. Teníamos ganas de sacar un resultado positivo, pero bueno también rescató lo que hizo Canadá, se jugó un partido. Era un partido difícil porque ellos son muy intensos y bueno hicieron un gran trabajo y darle también méritos a ellos”, declaró ‘Lucho’ Díaz.

El histórico ranking de la Selección Colombia que pasó a integrar Díaz

Con el gol que le marcó a México en el partido amistoso del 11 de octubre, Luis Díaz llegó a 20 goles con la Selección Colombia y pasó a integrar el Top-5 de los mayores goleadores de la ‘Tricolor’. ‘Lucho’ está a 16 anotaciones de Radamel Falcao García, el máximo goleador en la historia de la selección colombiana, y en el próximo Mundial tiene la oportunidad de acercarse aún más.

