James apareció con la respuesta perfecta a Lorenzo por no asegurarlo en la lista de Colombia para el Mundial

Fue una de esas conferencias de prensa que dieron de qué hablar. La Selección Colombia cerró la fecha FIFA de octubre con un empate contra Canadá, y a pesar de que no hubo emoción por un grito de gol, el entrenador Néstor Lorenzo encendió la polémica al no confirmar a James Rodríguez en la lista para el Mundial 2026.

¡Ya apareció la respuesta perfecta del ’10’! James fue uno de los dos jugadores más influyentes para que Colombia obtuviera un cupo directo al Mundial tras terminar en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Rodríguez tuvo tres goles y siete asistencias, solo Luis Díaz con siete anotaciones y tres pases gol podría pelearle haber sido el jugador más influyente de la ‘Tricolor’.

A pesar de la evidente importancia de James Rodríguez en la Selección Colombia, el capitán hizo parte del siguiente mensaje de Néstor Lorenzo que no lo aseguró en la lista para el Mundial 2026: “Todos tienen competencia. No vino Jhon Arias, no vino Jhon Córdoba, no vinieron jugadores que son parte importante del proceso, y que seguramente podrán venir en noviembre. Y bueno, la competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado, así que bueno lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana“.

La respuesta perfecta de James Rodríguez a Lorenzo por no asegurarlo en el Mundial 2026

James Rodríguez y Néstor Lorenzo en la fecha FIFA de octubre. (Foto: Getty Images)

Lejos de llegar a desmotivarse porque Lorenzo no lo aseguró en la lista de Colombia para el Mundial 2026, James apareció con la respuesta perfecta publicando una historia en Instagram que da a entender que se ve en la próxima Copa del Mundo de la FIFA. “Que felicidad poder llegar a 120 partidos con esta hermosa camiseta, muchos sueños se cumplieron, lo que viene será aún mejor“, publicó Rodríguez.

Mensaje de James Rodríguez. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

La Selección Colombia tiene plazo para presentar la lista al Mundial entre estas fechas

Aun sin confirmación oficial por parte de la FIFA, la inteligencia artificial ‘Gemini’ se basó en los plazos de los mundiales anteriores para concluir que la Selección Colombia y las otras 47 selecciones tendrían plazo de presentar la lista de los 26 jugadores convocados al Mundial 2026 entre el 1 de abril y el 25 de mayo de 2026.