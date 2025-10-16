Llegó a más de 24 mil vistas: La jugada de Luis Díaz a lo Ronaldinho que le da la vuelta a todo Brasil

Quizás para nosotros pasó desapercibida, pero para ellos no. Luis Díaz no tuvo el mejor de los partidos en el encuentro amistoso de la Selección Colombia contra Canadá, pero no eso impidió que se despechara con un lujito que le dio la vuelta a todo Brasil y llegó a más de 24 mil vistas.

‘Lucho’ Díaz venía de anotar un golazo contra México en la victoria de Colombia por 4-0 en el primer partido amistoso de la fecha FIFA de octubre, pero, al parecer, no le sentó muy bien la decisión que tomó Néstor Lorenzo de contarle que iba a salir durante el encuentro contra Canadá.

La Selección Colombia empató 0-0 con Canadá el 14 de octubre y, a pesar de que Luis Díaz recibió una calificación baja de 6.9 puntos (SofaScore) para lo que es su nivel habitual, dio un destelló de la calidad que tiene ante una selección que complicó a la ‘Tricolor’.

Luis Díaz en modo Ronaldinho con una jugada que le da la vuelta a todo Brasil

Luis Díaz con el balón del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

A la hora de buscar una leyenda del fútbol que tuviera el túnel como uno de los principales recursos para salir de aprietos, Ronaldinho da un paso al frente. Justamente, Díaz, al mejor estilo del crac brasileño, metió un caño monumental durante el empate de Colombia contra Canadá. La jugada de ‘Lucho’ causó tanta sensación en Brasil que el relato del narrador brasileño llegó a más de 24 mil vistas en X. ¡Video!

Tweet placeholder

Néstor Lorenzo confesó el error que no puede repetir con Luis Díaz en el Mundial

“Hoy (14 de octubre) había planificado muchos cambios de antemano, creo eso no nos favoreció en la cabeza del jugador. ‘Lucho’ sabía que iba a salir, James sabía que iba a entrar, Yáser Asprilla también. El hecho de haber planificado y haberlo conversado con ellos creo que no nos ayudó en el sentido de la concentración total que merece un partido, de la entrega total de cada minuto que debe tener en campo”, confesó Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia.