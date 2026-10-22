Luis Díaz se lesionó y dio durísima noticia a la Selección Colombia

La Selección de Colombia perdió a Luis Díaz luego de que confirmaran oficialmente que el extremo se lesionó de consideración.

El Bayern Múnich confirmó la lesión de Luis Díaz durante el partido frente al Arsenal por la Champions League. El extremo colombiano sufrió un problema muscular que genera preocupación tanto en su club como en la Selección Colombia, que volvería a perderlo para la fecha FIFA de noviembre.

Según el comunicado oficial del equipo alemán, los exámenes médicos detectaron una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo. El Bayern no estableció una fecha para su regreso aunque los pronósticos no son alentadores para la selección,

Aunque el club no confirmó el tiempo de recuperación, versiones extraoficiales apuntan a que podría estar fuera entre dos y tres semanas y otros hablan hasta de meses de baja. El plazo dependerá de su evolución y de la gravedad de la lesión mientras Colombia se resigna a perderlo en sus próximos amistosos.

La lesión se produjo después de que Díaz ingresara al minuto 68 del encuentro, cuando el Bayern ganaba 2-1 con goles de Alphonso Davies y Harry Kane, de penalti. Durante una acción, el colombiano sintió molestias que le impidieron acelerar y posteriormente tuvo que solicitar el cambio.

Con este panorama, Luis Díaz quedaría nuevamente descartado para la Selección Colombia en noviembre. En la jornada anterior fue baja en los tres partidos para que tenga descanso por decisión de Néstor Lorenzo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

Según el calendario oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, la Selección Colombia jugará contra Chile el 13 de noviembre en Cali, y posteriormente el partido de visitante sería el 19 de noviembre. Aún resta por confirmar estas fechas y los horarios.

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