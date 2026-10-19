¡Alerta! la Selección Colombia ya pierde a este jugador para los amistosos contra Chile

Lorenzo lo llevó al Mundial, pero ahora perdería a este jugador para la fecha FIFA del mes de noviembre.

La Selección Colombia ya está pensando en lo que serán los amistosos del mes de noviembre y el equipo cafetero ahora sabe que hay una importante baja para jugar contra Chile. Aunque no estuvo en los últimos amistosos, estaba sumando actuaciones para que Lorenzo lo llame.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sufrió una lesión el pasado fin de semana en el Real Betis y esto supone una muy mala noticia para Colombia y para Lorenzo. El DT se queda sin una opción muy importante en ataque, puesto que, avisan que su lesión es de varias semanas.

‘Cucho’ Hernández estaba llevando un comienzo de temporada muy bueno con el Betis y es por eso que su baja duele tanto. Además, Lorenzo ya parece decidido a comenzar con el recambio generacional en el equipo de todos y esto incluye el ataque.

Hernández no fue convocado para los amistosos contra Paraguay, México y Perú, porque apenas estaba empezando el año con Betis. El futbolista también tiene una deuda pendiente con los aficionados después del Mundial 2026, donde falló el penal en la tanda que costó la eliminación.

Cucho Hernández vive un gran momento. (Foto: GettyImages)

Ahora habrá que esperar hasta 2027, en marzo, cuando vuelva a jugar la Selección Colombia para saber si el ‘Cucho’ puede ser convocado nuevamente por Néstor Lorenzo. Todo depende del nivel con el que regrese a jugar en su club en este curso.

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Las estadísticas de ‘Cucho’ Hernández en esta temporada

En toda la temporada, el Cucho Hernández lleva ya un total de 10 partidos jugados con el Real Betis. Ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. Se espera que el jugador pueda volver a las canchas a mediados del mes de noviembre.

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