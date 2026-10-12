¡Urgente! La “amenaza” de Gabriel Cortez a Deyverson después del Barcelona SC vs Liga de Quito

Deyverson se llevó el protagonismo en el partido de Liga de Quito y Barcelona SC por su actitud provocadora cuando el ‘Rey de Copas’ iba ya ganando 2 a 1. El delantero se enfrentó a William Vargas y eso provocó que sea expulsado por doble amarilla.

Esa provocación de Deyverson generó muchas reacciones en redes sociales, pero a todos asombró la de un ex jugador de Barcelona SC, Gabriel ‘El Loco’ Cortez. El volante ecuatoriano pasó varios años defendiendo los colores amarillos y le tiró una indirecta a Deyverson.

“Brasileño hjdp vienes al país a montar la de pepa…“, fueron las palabras del ‘Loco’ Cortez en redes sociales. Todo a raíz de la viral provocación de Deyverson, y es que no solo quedó enfrentado a Vargas, el delantero también hizo un gesto de que son “pequeños” a los jugadores de Barcelona SC.

A todos ha llamado la atención como Cortez salió a defender a Barcelona SC, puesto que, el volante ahora mismo está fuera del equipo amarillo y juega para Libertad. No obstante, el ‘Loco’ siempre se ha declarado un hincha de los amarillos.

La historia del ‘Loco’ Cortez. (Foto: captura de pantalla)

Por otro lado, Deyverson no ha respondido en sus cuentas oficiales a esta provocación. El jugador viene siendo muy cuestionado hasta por su propia hinchada, puesto que, estas actitudes le han costado pocos minutos y ahora hasta una expulsión.

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¿Cuándo partidos será suspendido Deyverson?

Se espera que la LigaPro sancione a Deyverson y Vargas con al menos 1 fecha de suspensión. No fue roja directa, sino doble amarilla, por lo cual, el castigo se reduce exponencialmente.

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