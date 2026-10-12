Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Barcelona SC

¡Urgente! La “amenaza” de Gabriel Cortez a Deyverson después del Barcelona SC vs Liga de Quito

La amenaza del 'Loco' Cortez a Deyverson, tras el Barcelona SC vs Liga de Quito.

Jugador de Barcelona SC se fue contra Deyverson
© Imago/ Edit BVJugador de Barcelona SC se fue contra Deyverson

Deyverson se llevó el protagonismo en el partido de Liga de Quito y Barcelona SC por su actitud provocadora cuando el ‘Rey de Copas’ iba ya ganando 2 a 1. El delantero se enfrentó a William Vargas y eso provocó que sea expulsado por doble amarilla.

Esa provocación de Deyverson generó muchas reacciones en redes sociales, pero a todos asombró la de un ex jugador de Barcelona SC, Gabriel ‘El Loco’ Cortez. El volante ecuatoriano pasó varios años defendiendo los colores amarillos y le tiró una indirecta a Deyverson.

+ Seguinos en

Brasileño hjdp vienes al país a montar la de pepa…“, fueron las palabras del ‘Loco’ Cortez en redes sociales. Todo a raíz de la viral provocación de Deyverson, y es que no solo quedó enfrentado a Vargas, el delantero también hizo un gesto de que son “pequeños” a los jugadores de Barcelona SC.

A todos ha llamado la atención como Cortez salió a defender a Barcelona SC, puesto que, el volante ahora mismo está fuera del equipo amarillo y juega para Libertad. No obstante, el ‘Loco’ siempre se ha declarado un hincha de los amarillos.

Imagen

La historia del ‘Loco’ Cortez. (Foto: captura de pantalla)

Por otro lado, Deyverson no ha respondido en sus cuentas oficiales a esta provocación. El jugador viene siendo muy cuestionado hasta por su propia hinchada, puesto que, estas actitudes le han costado pocos minutos y ahora hasta una expulsión.

¿Cuándo partidos será suspendido Deyverson?

Ver también

Los jugadores de IDV que estaría siguiendo Marcelo Gallardo

Se espera que la LigaPro sancione a Deyverson y Vargas con al menos 1 fecha de suspensión. No fue roja directa, sino doble amarilla, por lo cual, el castigo se reduce exponencialmente.

Encuesta

¿Deyverson debe mejorar sus actitudes?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Deyverson fue expulsado tras un enfrentamiento con William Vargas en el triunfo de Liga de Quito.
  • Gabriel Cortez arremetió en redes sociales contra Deyverson por sus provocaciones a Barcelona SC.
  • LigaPro sancionaría a Deyverson y a Vargas con una jornada de suspensión por doble amarilla.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones