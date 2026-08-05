Tras su golazo a Arsenal, Deossa se metió en planes de equipos de la Premier League

Nelson Deossa se mandó un golazo ante Arsenal y eso hizo que varios equipos de la Premier League se interesen en él.

Nelson Deossa fue la gran figura en el partido amistoso que jugaron Real Betis contra Arsenal. El volante colombiano le anotó un gol a los campeones de la Premier League, que es una hermosura. Además, ese tanto llegó en el contexto donde varios clubes lo quieren.

El futuro de Nelson Deossa es una incertidumbre, puesto que, el colombiano viene mostrando un gran nivel en España con el Betis y eso hace que suene para otros clubes. Justamente, en la Premier League, donde reina el Arsenal, lo ven como un posible fichaje.

Tras su gran gol a los ‘Gunners’ surgieron de nuevo los rumores que lo vinculan a la Premier League. Equipos como Leeds, Hull City e Ipswich Town, que juegan en la primera división en este año, ven con buenos ojos hacer un esfuerzo por el colombiano en este mercado.

No obstante, no son los únicos equipos de Inglaterra que están siguiendo al colombiano. Hay otros clubes como Wolverhampton y West Ham, de la segunda de Inglaterra, que también han sondeado un posible fichaje. La temporada anterior jugaron en la primera categoría.

🇨🇴 GOLAZO de Nelson Deossa. El colombiano marcó el 2-0 de #RealBetis ante #Arsenal en amistoso internacional pic.twitter.com/RV2i9KBmOX — Pipe Sierra (@PSierraR) August 5, 2026

Deossa fue una de las grandes ausencias de Colombia en el Mundial 2026, puesto que, el volante colombiano no fue tomado en cuenta por Néstor Lorenzo que decidió no llevarlo a la Copa del Mundo. Su debut en estos torneos tendrá que seguir esperando hasta 2030, en el mejor de los casos.

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El valor de mercado de Nelson Deossa

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Nelson Deossa ahora mismo tiene un valor de mercado de 9 millones de euros. El jugador colombiano de 26 años solo sería transferido a cambio de un movimiento de mercado muy bueno para el Betis.

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