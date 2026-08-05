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Nelson Deossa

Tras su golazo a Arsenal, Deossa se metió en planes de equipos de la Premier League

Nelson Deossa se mandó un golazo ante Arsenal y eso hizo que varios equipos de la Premier League se interesen en él.

Los equipos de la Premier League que van por Deossa
© @RealBetisLos equipos de la Premier League que van por Deossa

Nelson Deossa fue la gran figura en el partido amistoso que jugaron Real Betis contra Arsenal. El volante colombiano le anotó un gol a los campeones de la Premier League, que es una hermosura. Además, ese tanto llegó en el contexto donde varios clubes lo quieren.

El futuro de Nelson Deossa es una incertidumbre, puesto que, el colombiano viene mostrando un gran nivel en España con el Betis y eso hace que suene para otros clubes. Justamente, en la Premier League, donde reina el Arsenal, lo ven como un posible fichaje.

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Tras su gran gol a los ‘Gunners’ surgieron de nuevo los rumores que lo vinculan a la Premier League. Equipos como Leeds, Hull City e Ipswich Town, que juegan en la primera división en este año, ven con buenos ojos hacer un esfuerzo por el colombiano en este mercado.

No obstante, no son los únicos equipos de Inglaterra que están siguiendo al colombiano. Hay otros clubes como Wolverhampton y West Ham, de la segunda de Inglaterra, que también han sondeado un posible fichaje. La temporada anterior jugaron en la primera categoría.

Deossa fue una de las grandes ausencias de Colombia en el Mundial 2026, puesto que, el volante colombiano no fue tomado en cuenta por Néstor Lorenzo que decidió no llevarlo a la Copa del Mundo. Su debut en estos torneos tendrá que seguir esperando hasta 2030, en el mejor de los casos.

El valor de mercado de Nelson Deossa

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De acuerdo a la información de Transfermarkt, Nelson Deossa ahora mismo tiene un valor de mercado de 9 millones de euros. El jugador colombiano de 26 años solo sería transferido a cambio de un movimiento de mercado muy bueno para el Betis.

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En síntesis:

  • Nelson Deossa anotó un golazo con el Real Betis en un amistoso ante Arsenal.
  • Leeds, Hull City e Ipswich Town buscan el fichaje del colombiano Nelson Deossa.
  • 9 millones de euros es el valor de mercado actual del volante Nelson Deossa.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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