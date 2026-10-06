“Tremendo”: Los hinchas de la Selección Colombia piden a este jugador como titular tras el 2-0 a Perú

La actuación que encendió las redes. Descubre a qué jugador piden los hinchas de la Selección Colombia como titular tras el 2-0 a Perú.

Y un día, la Selección Colombia volvió a ganar y dejar buenas sensaciones entre los hinchas. En el tercer y último partido de la fecha FIFA de septiembre y octubre, la victoria fue 2-0 contra Perú y los hinchas no dudaron en pedir a un jugador como titular. “Tremendo”, dijeron…

Colombia venía de empatar con México y perder con Paraguay en la nueva era de la selección sin James Rodríguez. Las críticas se hicieron presente, sobre todo por el nivel de los laterales, pero los hinchas ya le dieron la bendición a un jugador para ser titular en esta posición.

La Selección Colombia le ganó a Perú el 6 de octubre con dos golazos de Samuel Velásquez y Daniel Arcila. Los hinchas no dudaron en pedir a uno de estos dos jugadores como titular para los siguientes partidos. Ambos no superan los 24 años.

“Tremendo”: Los hinchas de la Selección Colombia piden a este jugador como titular

Jhon Solis y Samuel Velásquez. (Foto: Getty)

“Lo único que se. Es que habemus lateral izquierdo, Samuel Velásquez”, “Uf, tremendo golazo de Samuel Velásquez”, “le bastaron 5 partidos y 100 minutos en esta gira de amistosos para marcar su primer gol (golazo) con la Absoluta. En una posición que se necesita recambio, Samuel Velásquez levantó la mano” y “Samuel Velásquez debía ser titular con México y Paraguay, te odio Lorenzo”, fueron las reacciones de los hinchas en X.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

¿Será el partido de despedida de James Rodríguez? Hay grandes posibilidades… La Selección Colombia volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre cuando enfrente en dos partidos amistosos a Chile. El primero será el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, y el segundo el martes 17 del mismo mes en el Estadio Nacional, de Santiago de Chile.

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