¡Última hora! Junior quedó eliminado del torneo clausura y este sería su nuevo DT en 2027

A Junior le fue muy mal en este segundo semestre y ahora revelan el principal candidato a ser su nuevo DT en 2027.

Junior no pudo pasar del empate contra Deportivo Cali y el equipo campeón del fútbol colombiano ha quedado ya eliminado de la pelea por el torneo clausura en la temporada 2026. Por lo cual, en el club ya se piensa en el siguiente año y van por este DT.

De acuerdo a la información de William Figueroa, ahora mismo Arturo Reyes y Alfredo Arias son los principales candidatos para dirigir a Junior en la siguiente temporada. No obstante, según informa el comunicador Arias es el principal candidato para regresar.

Arias se fue a mitad de temporada en una muy polémica decisión, puesto que, aunque los malos resultados ya habían llegado al equipo ‘Tiburón’, el DT venía de ser bicampeón. No obstante, decidieron terminar su contrato en una decisión muy cuestionable.

Por lo cual, Arias podría volver, puesto que, no tiene todavía nuevo equipo. El entrenador ha sonado para diferentes clubes en este tiempo, pero nadie lo ha podido convencer. Volver a Junior sería una oferta seductora, porque el mismo DT armó el equipo de este 2026.

Junior no pasó del empate y quedó eliminado. (Foto: @JuniorClubSA)

El futuro de Sebastián Viera ahora mismo es una total incertidumbre, puesto que, el DT no pudo alcanzar los resultados que se esperaban y el juego también ha mutado con el entrenador. Su puesto ahora mismo es muy cuestionado para la temporada 2027.

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Las estadísticas de Alfredo Arias en Junior

Al frente de Junior, Alfredo Arias dirigió un total de 74 encuentros entre todas las competencias. Sumando 33 victorias, 18 empates y 23 derrotas. El club también fue bicampeón después de ganar el clausura 2025 y también el torneo apertura de 2026.

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En síntesis: