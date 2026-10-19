Hace pocas semanas parecía que todo estaba listo para que Duván Vergara llegue a América de Cali y sea su nuevo delantero para esa temporada. Sin embargo, el jugador colombiano ahora se metió en planes de otro club y podría darse un fichaje bomba.

Según la información de la Pasión Tiburona, Junior estaría dispuesto a entrar a “pagar” la deuda que Racing tiene con América de Cali (casi 1 millón de dólares) para posteriormente quedarse con el fichaje de Duván Vergara. El jugador quiere sumar minutos y regularidad en la siguiente temporada.

La intención de Junior en esta negociación, de acuerdo a Pasión Tiburona, es poder evitar pagar la cláusula de rescisión de 15 millones y con esta negociación de la deuda quedarse con el fichaje del extremo, que viene perdiendo protagonismo en Argentina.

Desde América de Cali también buscarían al jugador, pero el club tiene un elemento menos que ofrecer que Junior y es la Copa Libertadores. El club todavía no asegura su clasificación a este torneo, mientras que el ‘Tiburón’ ya tiene un cupo para 2027.

Duván Vergara dejaría Racing de Argentina. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas pintan como claves para que se decida el fichaje de Duván Vergara. El extremo colombiano todavía tiene contrato en Argentina, pero no hay espacio para él en el once de la ‘Academia’. Su valor de mercado es de casi 2 millones de euros.

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Las estadísticas de Duván Vergara en esta temporada

En toda esta temporada, Duván Vergara jugó con Racing ya un total de 28 partidos entre todas las competencias. Marcó 4 goles y dio 2 asistencias, en poco más de 800 minutos. Tiene contrato en Argentina hasta 2028, pero un cambio es muy probable.

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