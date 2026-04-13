Este lunes 13 de de abril se confirmó la sanción que recibió Diego Novoa, arquero de Millonarios, después de ser denunciado por una agresión a Jacabo Pimentel, de Boyacá Chicó. El arquero del equipo ‘Embajador’ se lleva un castigo ejemplar que la Dimayor le puso para los siguientes 6 partidos.

El Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó que Diego Novoa fue sancionado por 6 partidos, tras la larga investigación de los hechos denunciados por Boyacá. El arquero era imputado por una supuesta y grave agresión a Jacabo Pimentel. Además tiene que pagar una multa económica.

Se confirmó que la multa económica a pagar por Novoa es de 1.900.000 pesos. Millonarios ya fue comunicado sobre esta sanción a su jugador y es por eso que el club impugnará el castigo en los próximos días para que esto se reduzca y pueda volver.

El pasado 16 de marzo mediante sus cuentas oficiales, Boyacá Chicó revelaba que Jacabo Pimentel fue agredido en el vestuario por Diego Novoa, mostrando imágenes de cómo había quedado su cabeza. Ahora, casi 1 mes después, se confirmó su sanción.

La denuncia de Boyacá Chicó. (Captura de pantalla)

Novoa venía tapando con regularidad en Millonarios, incluso estuvo en el último encuentro ante Santa Fe. No obstante, ahora con este nuevo castigo el arquero tendrá que parar y solo estará disponible para jugar en la Copa Sudamericana en esta semana ante Boston River.

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Los números de Diego Novoa en esta temporada

En lo que va de temporada con Millonarios, Diego Novoa ha podido jugar un total de 17 partidos entre todas las competencias. Recibiendo 19 goles y dejando su arco en 0 en 4 ocasiones. Suma en cancha ya poco más de 1.500 minutos y es titular indiscutible en el club.

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