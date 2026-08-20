Gustavo Puerta rechazaría la Premier League por sorpresivo club y los hinchas critican

El volante colombiano Gustavo Puerta tiene opciones de quedarse en España e ir a la Premier League pero iría a otro equipo.

El volante colombiano Gustavo Puerta sigue siendo uno de los jugadores que más tiene en vilo a los hinchas de la Selección de Colombia. Una vez más reportan que el mediocampista pasaría de dos ligas importantes para jugar en un equipo de menor exigencia.

Racing negocia con Olympiacos de Grecia el traspaso de Gustavo Puerta e informan que dicho club es el único que aceptaría pagar la cláusula de salida de 20 millones de euros.

Además del equipo griego, hay un interés concreto del Nottinham Forest de la Premier League, sin embargo su ofrecimiento económico sería menor para club y jugador.

Racing de Santander lo tiene como pieza importante al colombiano y el entrenador del equipo ha manifestado que no desea la salida del futbolista en este mercado.

A sus 23 años, Gustavo Puerta ya está consolidado como un jugador de la Selección de Colombia y esta sería su primera temporada en España tras lograr el ascenso.

Los números de Gustavo Puerta con la Selección Colombia

Además de formar parte de la Selección Colombia desde el 2025, Puerta fue parte de la categoría sub 20 que ganó el bronce en el Sudamericano y en los Juegos Panamericanos. Con el Bayer Leverkusen ganó el triplete doméstico bajo el mando de Xabi Alonso

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Gustavo Puerta mete presión para dejar Racing.

En resumen