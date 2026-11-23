Freno de mano en el FPC. Descubre el verdadero motivo por el que la Dimayor todavía no acepta la millonaria oferta de Win Sports por los derechos de TV.

Aquí está pasando algo raro… Cuando parecía que el canal Win Sports se quedaba con los derechos de televisión del nuevo contrato del fútbol colombiano, todavía no ha llegado la confirmación por parte de la Dimayor. ¡Ya se conoció el motivo!

Win Sports tenía plazo hasta el sábado 21 de noviembre de igualar y superar la oferta de 90 millones de dólares que Mauricio Correa y la empresa Go Sports le había hecho a la Dimayor por los derechos de TV del fútbol de Colombia. ¿Qué decidió?

“Ayer (20 de noviembre) tarde radicó WIN en Dimayor los documentos necesarios para continuar una negociación de renovación. Sin conocer detalles la propuesta de WIN no solo igualó la existente sino que la mejoró. Un modelo de negocio que busca, si los equipos quieren y la Dimayor también, mejorar el producto para beneficio de todos. Demostrando esta y es fácil comprobarlo que se trata de una empresa sólida, seria, con respaldo económico, trayectoria y dos pilares fundamentales, las dos sociedades que la componen, cuya transparencia está a prueba de balas! Además con un cumplimiento de sus obligaciones sin queja alguna”, publicó Carlos Antonio Vélez en X. Entonces, ¿qué falta para la confirmación de Dimayor?

Win no canta victoria: Dimayor no confirma que acepta su oferta por esto

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports. (Foto: X)

El periodista Alejandro Pino dijo en el programa ‘Somos La Titular’ que “la Comisión de Mercadeo de la Dimayor se va a reunir para evaluar las dos propuestas y decidir cuál le gusta más. Hasta que la Dimayor no diga me voy con esta, no sabemos nada. Todo el mundo estaba esperando, incluyendo a nosotros, que Win ya superó, y no por un dólar por mucho más la propuesta de Mauricio Correa, pero no… Parece ser que hay mucho interés que Mauricio Correa se quede con eso (la TV)“.

Caracol Televisión desmintió una alianza con Win para transmitir el fútbol colombiano

“La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es falsa. Ni Caracol TV ni Ditu hacen parte de la alianza mencionada en esas publicaciones. Invitamos a consultar fuentes oficiales y a no difundir información sin verificar”, publicó la cuenta oficial de Caracol en X.

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