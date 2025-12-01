Barcelona tendrá que enfrentar el próximo año a Damián Díaz como rival en LigaPro luego de que el argentino fichara por Guayaquil City. Se conoció también cuánto cobrará mensualmente, generando una disparidad de lo que ganaba en Barcelona.

Según fuentes que anunciaron el fichaje de Díaz a Guayaquil City, informan que el argentino se adaptó al presupuesto del club. Esto indica que Díaz cobraría cerca de 20 mil dólares mensuales en su regreso a LigaPro.

Los hinchas de Barcelona en redes sociales cuestionaron que Damián Díaz exigió un salario alto para renovar con los ‘toreros’ pese a que el club requería una rebaja salarial por el momento económico del equipo.

Su último contrato, con rebaja incuida, con Barcelona constaba con un salario cercano a los 40 mil dólares. En su etapa más alta, ganaba 70 mil dólares según fuentes de la prensa.

Damián Díaz viene de casi seis meses sin jugar desde que rescindió contrato con Banfield, y a sus 40 años habrá que ver si no le afectó la inactividad que tiene desde junio.

Los números de Damián Díaz en Banfield

En su último equipo, Banfield, Damián Díaz jugó apenas 8 partidos desde mitad de 2024 a mitad de 2025. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Asimismo, el jugador apenas estuvo en cancha 450′ minutos. El ‘Kitu’ cumplirá 40 años en la siguiente temporada, por lo cual, también se encamina a su última temporada.

Damián Díaz ganó tres trofeos en Barcelona.

