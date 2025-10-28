¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

Sorpresa en el fútbol ecuatoriano, y es que Guayaquil City pierde el título de la LigaPro Serie B ganado apenas hace unos días. El club ‘Ciudadano’ recibió una sanción de parte de FEF y le restaron puntos.

FEF habría sancionado con tres puntos menos a Guayaquil City, ante esto impusieron una medida cautelar que ponía en pausa la sanción. La resolución del TAS llegó y ahora los ‘Ciudadanos’ pierden tres puntos en la tabla.

Con esto, su ventaja sobre Leones del Norte se reduce a 1 puntos, y justamente se enfrentan ambos en Imbabura en el cierre de la LigaPro. Una victoria de Leones del Norte obligaría al City a devolver el trofeo y las medallas.

La sanción se dio por una deuda impaga, y pese a que fue impuesta ya hace tiempo, ahora quedó en firme tras resolución del TAS que falló a favor de la FEF este martes.

Comunicado FEF sanción Guayaquil City

Así va la tabla de posiciones de LigaPro Serie B

Guayaquil City llega puntero con 54 puntos, mientras que Leones del Norte tiene 53. Ambos se enfrentan este miércoles a las 15h00, ambos igual tienen el ascenso asegurado.

Guayaquil City celebró el campeonato el fin de semana.