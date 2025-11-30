Es tendencia:
Damián Díaz

Damián Díaz se iría con otro campeón de Barcelona a Guayaquil City

Damián Díaz es nuevo jugador de Guayaquil City FC y se iría con otro ex campeón de Barcelona según nuevos reportes.

Por Gustavo Dávila

Damián Díaz se iría con otro campeón de Barcelona a Guayaquil City Foto: Getty.
Damián Díaz pegó la sorpresa y tras varios meses inactivo regresó a la LigaPro, en concreto con Guayaquil City. El argentino no llegaría solo ya que iría con otro ex campeón de Barcelona SC.

Según reportes de prensa local, el lateral Mario Pineida también sería nuevo refuerzo ‘Ciudadano’ para el 2026. El defensor no entró en planes de Barcelona para el siguiente año pero seguirá en primera.

Díaz y Pineida coincidieron en la obtención de la LigaPro 2016 y 2020, ambos como estelaristas en su momento. Guayaquil City podría reforzarse con otros jugadores de experiencia del Astillero.

Mario Pineida regresó a Barcelona tras haber sido campeón de la Copa Ecuador con El Nacional, sin embargo no se afianzó otra vez con los amarillos pese al irregular nivel de Aníbal Chalá.

Este será el cuarto club en LigaPro para Pineida tras haber jugado en Independiente del Valle, Barcelona, El Nacional y ahora Guayaquil City. En el exterior tuvo un discreto paso por el Fluminense de Brasil.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Mario Pineida – Barcelona Foto: Getty

Lo quiere el Astillero: Barcelona y Emelec van por el mismo delantero

En resumen

  • Damián Díaz regresó a la LigaPro fichando por Guayaquil City tras varios meses de inactividad.
  • Mario Pineida se unirá a Guayaquil City como refuerzo para el 2026 después de salir de Barcelona SC.
  • Díaz y Pineida fueron campeones de la LigaPro con Barcelona SC en los años 2016 y 2020.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
