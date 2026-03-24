A Moisés Caicedo le preguntaron por el Real Madrid y el ecuatoriano sorprende a toda Europa

Los rumores de una posible salida de Moisés Caicedo del Chelsea lo tienen en planes de otros gigantes de Europa, entre ellos el Real Madrid. El ecuatoriano se encuentra en España y le consultaron sobre el club blanco y dio contundente respuesta.

Entrevistado por El Chiringuito, Moisés Caicedo respondió si le gustaría ir al Real Madrid. “Estoy concentrado con el Chelsea, mi club”, empezó. Recordar que el jugador tiene contrato vigente hasta el 2031.

Además de la respuesta diplomática, Moisés Caicedo declaró que quiere ser una “leyenda del Chelsea”, dando a entender que quiere seguir en el equipo inglés por muchos años más.

Moisés Caicedo podría tener que salir de cara a la siguiente temporada si es que el equipo no clasifica a la UEFA Champions League 2026. El club inglés tendría que recortar en la primera plantilla si es que no cuentan con esos ingresos.

Si es que lo ponen en venta, el Chelsea pedirá al menos 150 millones de euros y el ecuatoriano un salario de 10 millones al año. PSG y Manchester City también están interesados en su fichaje.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Este nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo también llega en el contexto de una posible salida de Chelsea. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.