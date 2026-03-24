La noticia del Chelsea que aleja a Moisés Caicedo y Enzo Fernández

El Chelsea vive otra vez momentos de tensión, mientras en lo deportivo siguen sin levantar, desde Inglaterra informan que el club inglés tendría otro problema con sus figuras. Moisés Caicedo y Enzo Fernández podrían recibir la noticia que termine alejándolos de Londres.

Según el periodista Nizaar Kinsella de la BBC, el Chelsea ya informó a su plantilla que habrá recortes salariales en caso de que el club no accede a la siguiente UEFA Champions League. El ecuatoriano y el argentino entrarán en esta medida al ser dos de los que más cobran.

Con rumores de interés del Real Madrid, PSG, Manchester City y Liverpool por ambos jugadores, el Chelsea arrancó meses atrás negociaciones para renovarlos por cinco años más.

Ambos jugadores entienden el rol de figuras que están teniendo en el Chelsea y su condición para renovar es un aumento salarial, sin embargo lo que podría pasar es que ganen aún menos.

Tanto Moisés Caicedo como Enzo Fernández ganan cerca de 9 millones de euros al año y sus aspiraciones salariales para renovar son de al menos 12 millones. Sus contratos acaban en el año 2031 y 2032 respectivamente.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Este nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo también llega en el contexto de una posible salida de Chelsea. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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Enzo Fernández y Moisés Caicedo juegan juntos desde el 2023.

En resumen

Moisés Caicedo y Enzo Fernández enfrentarían recortes salariales por no clasificar a la Champions League.

y enfrentarían recortes salariales por no clasificar a la Champions League. El Chelsea propuso renovar a ambos jugadores por cinco años adicionales tras interés externo.

adicionales tras interés externo. Ambos futbolistas aspiran a un salario de 12 millones de euros anuales para renovar.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.