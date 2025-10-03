Es tendencia:
Piero Hincapié

Al DT del Arsenal le volvieron a preguntar por Piero Hincapié y dio contundente respuesta

Mikel Arteta volvió a referirse a Piero Hincapié luego de casi un mes sin ser convocado en el Arsenal en un partido oficial.

Por Gustavo Dávila

Al DT del Arsenal le volvieron a preguntar por Piero Hincapié y dio contundente respuesta
Al DT del Arsenal le volvieron a preguntar por Piero Hincapié y dio contundente respuesta

Piero Hincapié es la gran preocupación que tienen los hinchas de Ecuador y el Arsenal luego de que estuviera casi un mes sin ser tomado en cuenta. El DT Mikel Arteta volvió a referirse a nuestro seleccionado y su lesión.

Para calma de los ‘Gunners’ y de la ‘Tri’, Arteta reveló que Piero Hincapié “volverá a estar disponible luego de la fecha FIFA, hemos hecho todo lo posible para acelerar su recuperación”, dijo el DT.

Así el entrenador del gigante de la Premier League confirma que Piero Hincapié estará disponible para la tercera semana de octubre. El ecuatoriano no sería tomado en cuenta para los amistosos vs. México y Estados Unidos.

Piero Hincapié ha jugado apenas 6 minutos en el Arsenal y en tres partidos no ha sido ni tomado en cuenta. Su lesión de pelvis requerirá un par de semanas más de recuperación.

Piero Hincapié Arsenal

Piero Hincapié Arsenal

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

¿Cuándo se recuperará Piero Hincapié de su lesión?

Desde Inglaterra y desde Arsenal han revelado que esperan contar con Piero Hincapié para después del parón de fecha FIFA. Es decir, a mediados del mes de octubre, Hincapié ya debería estar disponible en Arsenal para jugar con los ‘Gunners’.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
