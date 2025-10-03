Sorpresa en Liga de Quito: Jeison Medina se ofrece a otro equipo

Uno de los pocos refuerzos que sumó Liga de Quito en este segundo semestre fue Jeison Medina. El delantero colombiano fue el autor del gol a la clasificación a semifinales de Copa Libertadores pero ahora se ha ofrecido a otro equipo, justo antes de las semifinales.

En conversaciones con Planeta Fútbol, Jeison Medina declaró que le gustaría jugar en el Atlético Nacional de Colombia. El ex Independiente del Valle explicó que tiene el objetivo por cumplir de destacar en la liga de su país.

Para calma de los hinchas de Liga, Medina aclaró: “Tuvo sondeos de otros equipos de Colombia antes de llegar a Liga de Quito, pero hoy estoy contento en el club y siento que en Ecuador he encontrado mi lugar”.

Su mejor año fue en SD Aucas 2023, dónde marcó 20 goles y le valió la venta a Independiente del Valle y los sondeos tanto de Barcelona como de Emelec en este 2025.

Jeison Medina – Liga de Quito.

En esta temporada ha jugado 32 partidos entre Liga de Quito e Independiente del Valle y ha anotado 6 goles. En Colombia jugó en Deportivo Pasto y América de Cali.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.