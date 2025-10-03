¿Los pidió Rescalvo? Confirman dos nuevos refuerzos para Barcelona 2026

Barcelona este fin de semana retoma la LigaPro para el hexagonal del título, pero en paralelo tienen novedades sobre su plantel. El club ‘torero’ tiene en esta semana confirmado dos nuevos refuerzos.

Lucas Sosa deberá volver a Barcelona para el 2026, el defensor central estaba cedido en Newells de Argentina. El club rosarino no lo usó en el 60% de los partidos así que no se ejecutará la compra obligatoria.

El argentino está valorado en alrededor de medio millón de dólares pero Newells no lo compraría ni buscaría una renovación de contrato. Con esto Sosa será parte del plantel de Barcelona si es que entra en planes de Ismael Rescalvo.

Los hinchas de Barcelona piden un nuevo central tras los errores de Xavier Arreaga y Álex Rangel, por lo que Sosa podría entrar en el perfil de lo que necesita el club.

En esta misma semana se dio a conocer que U. Católica de Chile no comprará por 1.1 millón de dólares a Eduard Bello, por lo que el volante venezolano también regresará al club.

ver también ¡Y los eliminó! Sao Paulo va por una de las figuras de Liga de Quito tras Libertadores

Lucas Sosa – Barcelona.

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresa en Liga de Quito: Jeison Medina se ofrece a otro equipo

Lucas Sosa ha jugado en el año apenas 8 partidos con Newells, en Ecuador fue titular tanto en Guayaquil City, como Emelec y Barcelona hasta volver a salir al exterior.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

ver también Los dos primeros refuerzos que quiere Liga de Quito para el 2026