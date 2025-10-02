Confirman que seleccionado de Ecuador queda fuera por supuestos casos de amaños de partidos

Este mes han revelado continuos casos de posibles amaños e intentos de arreglos de partidos en el fútbol ecuatoriano, y en la Selección de Ecuador no son ajenos a este tema. La ‘Tri’ confirma la exclusión de un jugador envuelto en estas supuestas actividades.

Sebastián Beccacece confirmó que David Cabezas no volverá a la Tri mientras dure la investigación. “Es una decisión tomada, lo charlamos y creemos que es lo mejor”, dijo en rueda de prensa.

“El preparador de arqueros y gente de la Federación se comunicaron con él. Creemos que lo importante es que resuelva la situación que está pasando. Esperaremos por ello, esa es la decisión tomada”, amplió sobre el arquero de El Nacional.

Mientras tanto él y Anthony Bedoya siguen entrenando en El Nacional pero no son tomados en cuenta por el entrenador. Ambos futbolistas fueron apuntados tras dos goleadas sufridas en LigaPro.

Las sanciones a los jugadores de Libertad en 2023

En 2023 también se destapó un caso de apuestas ilegales en la LigaPro, donde jugadores de Libertad estarían vinculados a este caso. En ese momento, Milton Bolaños, fue suspendido por 2 años sin jugar tras este escándalo, Además de importantes multas económicas y sanciones a Libertad.

David Cabezas no ha debutado con la Selección de Ecuador

