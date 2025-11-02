Liga de Quito realiza publicación en redes y genera críticas de sus hinchas

Si los hinchas de Liga de Quito estaban esperando olvidar la goleada contra Palmeiras en la Copa Libertadores, el propio club lo dificultó este domingo. El club ‘albo’ colgó un video en sus redes que generó la molestia de sus hinchas y la burla de otros equipos.

Cayeron goleados 4-0 y aún así Liga en sus redes sociales colgó un video resumen de lo que fue el partido. Claro que usaron imágenes del plantel por dentro y los hinchas, y omitieron por obvias razones los goles.

Mientras tanto cuentas de hinchas de otros equipos se burlaron de la iniciativa además de preguntarse porqué no colgaron los videos de los goles, en sentido de ironía.

Los RECAP de Liga de Quito son de los posteos más populares entre sus aficionados, sin embargo normalmente los usan para celebrar las victorias o goles importantes.

Liga de Quito desperdició un 3-0 conseguido en la ida y tras un partido muy adverso en Sao Paulo perdieron 4-0. Los ‘albos’ se despidieron de la Copa Libertadores ganando 9 millones de dólares.

A Liga de Quito aún le queda pelear por la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 así como ganar la Copa Ecuador, que también da un cupo al certamen.

