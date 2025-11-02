Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito realiza publicación en redes y genera críticas de sus hinchas

Liga de Quito colgó un video en redes sociales y los hinchas sintieron indignación mientras que otros equipos se burlaron.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito realiza publicación en redes y genera críticas de sus hinchas. Foto: Getty
Liga de Quito realiza publicación en redes y genera críticas de sus hinchas. Foto: Getty

Si los hinchas de Liga de Quito estaban esperando olvidar la goleada contra Palmeiras en la Copa Libertadores, el propio club lo dificultó este domingo. El club ‘albo’ colgó un video en sus redes que generó la molestia de sus hinchas y la burla de otros equipos.

Cayeron goleados 4-0 y aún así Liga en sus redes sociales colgó un video resumen de lo que fue el partido. Claro que usaron imágenes del plantel por dentro y los hinchas, y omitieron por obvias razones los goles.

Mientras tanto cuentas de hinchas de otros equipos se burlaron de la iniciativa además de preguntarse porqué no colgaron los videos de los goles, en sentido de ironía.

Los RECAP de Liga de Quito son de los posteos más populares entre sus aficionados, sin embargo normalmente los usan para celebrar las victorias o goles importantes.

Liga de Quito desperdició un 3-0 conseguido en la ida y tras un partido muy adverso en Sao Paulo perdieron 4-0. Los ‘albos’ se despidieron de la Copa Libertadores ganando 9 millones de dólares.

A Liga de Quito aún le queda pelear por la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 así como ganar la Copa Ecuador, que también da un cupo al certamen.

Publicidad
Tweet placeholder
Liga de Quito va por un delantero y hay cuatro opciones para el 2026

ver también

Liga de Quito va por un delantero y hay cuatro opciones para el 2026

En resumen

  • Liga de Quito fue goleado 4-0 por Palmeiras y subió un resumen del partido a redes.
  • El club ‘albo’ se despidió de la Copa Libertadores ganando 9 millones de dólares.
  • Liga de Quito aún disputa la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y la Copa Ecuador.

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Emelec cae goleado ante Macará y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Son horribles, dan pena”
Fútbol de Ecuador

Emelec cae goleado ante Macará y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Son horribles, dan pena”

El DT de Nashville y una orden a sus jugadores por el nivel de Messi
Lionel Messi

El DT de Nashville y una orden a sus jugadores por el nivel de Messi

Así despidió el entrenador de León a James Rodríguez
Fútbol de Colombia

Así despidió el entrenador de León a James Rodríguez

Gustavo Costas pidió a un colombiano para ser “campeón de Libertadores” con Racing
Fútbol de Colombia

Gustavo Costas pidió a un colombiano para ser “campeón de Libertadores” con Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo