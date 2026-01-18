Alarma en la Tri: Seleccionado ecuatoriano se lesiona y preocupa a su club

La Selección de Ecuador encendió alarmas este fin de semana y es que uno de sus fijos en la convocatoria se lesionó. A falta de anuncio oficial, hay versiones que apuntan a que empieza a ser duda para el Mundial 2026.

Kevin Rodríguez no aguantó más de 15 minutos en cancha en el partido de Unión St. Gillioise de Bélgica. El delantero pidió el cambio y se teme que sea un desgarro.

Ante la posibilidad de un desgarro, el jugador podría estar un mes de baja dependiendo de la zona y la gravedad de la lesión. Se conoce que Kevin Rodríguez está como un convocado fijo para el Mundial.

Justamente Kevin Rodríguez viene en racha de goles y partidos en el Union St. Gilloise por lo que está en un gran momento individual. Enner Valencia y Leonardo Campana son los otros dos delanteros que estarían en la nómina.

En lo que va de temporada, Kevin Rodríguez ha jugado un total de 28 partidos con el Saint-Gilloise. El ecuatoriano registra 10 goles y ha dado 3 asistencias. Lleva en cancha más de 1.700 minutos. El delantero ecuatoriano tiene contrato hasta finales de la temporada 2027.

El valor de mercado de Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez tiene actualmente un valor de mercado de 5 millones de euros. Por lo cual, una operación para una posible venta no sería complicada, ya que no es un precio muy elevado el que deben pagar otros equipos si se lo quieren llevar. El mercado de invierno está abierto durante todo enero.

Publicidad

Publicidad

ver también Deportivo Cuenca sorprende y se lleva a dos jugadores de Liga de Quito

Kevin Rodríguez – Selección Ecuador.

En resumen