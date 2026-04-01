Tiago Nunes podría dejar Liga de Quito y ya hay un club interesado

Liga de Quito sigue sin convencer en este arranque de temporada con ya tres meses empezados en LigaPro. Crecen los rumores de una posible salida de Tiago Nunes y el DT brasileño ya entró en planes de otro equipo para este 2026.

Desde Perú aseguran que Sporting Cristal de Perú es el nuevo interesado en Tiago Nunes. Los ‘Celestes’ ya tuvieron a Nunes en el banquillo y consiguieron 32 victorias en 48 partidos.

Otros medios apuntan incluso a que si Liga de Quito no consigue una victoria contra Barcelona este viernes, la directiva tomará la decisión de despedir a Nunes. El fin de semana perdieron un amistoso contra Universitario de Perú y otra vez apuntaron a la defensa.

Tiago Nunes quedó 3ero en el torneo peruano con el Rimac, además estuvo en carpeta de la Selección de Perú antes de su llegada a Liga de Quito. En el 2025, los ‘albos’ avanzaron hasta semis de Libertadores y final de Copa Ecuador.

Tiago Nunes fue campeón en Brasil tanto con Gremio como con Athletico Paranaense de primera división, con este también ganó la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga estaba cerrado con estos refuerzos pero ahora hay rumores de un nuevo central.

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Tiago Nunes Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal.

En resumen