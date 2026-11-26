Liga de Quito mantiene un porcentaje de la venta de Álex Arce y el delantero paraguayo suena para un grande de América.

Álex Arce dejó Liga de Quito hace ya casi dos temporadas y el delantero paraguayo puede todavía dejar una buena noticia para los ‘albos’. Álex Arce suena para un grande de América para la siguiente temporada.

Según pudo conocer BOLAVIP, Álex Arce es una de las opciones que tiene River Plate en carpeta para reforzar la delantera. No hay oferta formal y solo hay conversaciones, pero se conoce que su precio de salida rondaría los 5-6 millones de dólares.

Independiente Rivadavia lo recompró a Liga de Quito por cerca de 3 millones, por el 70%, por lo que ese 30% que mantienen los ecuatorianos les signifcaría 800 mil dólares hasta 1 millón,

Por ahora el gigante de Argentina analiza varios nombres, entre los que también se encuentra el colombiano Kevin Viveros, goleador de Athletico Paranaense. Dicho jugador costaría entre 20 a 25 millones de dólares por lo que el paraguayo es una opción de menor costo.

Álex Arce lleva 20 goles y 1 asistencia en 36 partidos jugados con Independiente Rivadavia, en Ecuador también fue goleador del torneo local en el 2024, siendo campeón con ambos equipos.

Los títulos en la carrera de Álex Arce

En Argentina ganó la primera B Nacional y la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, en Ecuador ganó la LigaPro y Supercopa Ecuador; y en Paraguay ganó tres títulos entre Cerro Porteño y Sportivo Ameliano.

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Álex Arce – Ind.. Rivadavia. Foto: Getty,

En resumen