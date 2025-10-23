Alexander González dejaría Emelec por deudas y se iría a otro grande de LigaPro

La crisis de salarios en Emelec llevó a que el lateral venezolano Alexander González deje el club en condición de jugador libre, y ahora con sorpresa lo ponen en planes de otro grande de LigaPro.

Barcelona SC busca dos nuevos laterales por pedido de Ismael Rescalvo y según medios guayaquileños, el venezolano podría cambiar de vereda. Siendo fijo en las convocatorias de la selección de su país, ofertas no le han de faltar.

Esta semana fueron tres jugadores jugadores los que se fueron, y aunque son de importancia menor, es síntoma de lo que se podría venir. Para diciembre, se habla de que podrían irse elementos titulares.

Diogo Bagui, Luis Fernando León, y Christian Cueva son algunos de los jugadores de renombre que podrían salir en diciembre como agentes libres. Los tres futbolistas tienen meses impagos.

Alexander González – Selección Venezuela.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

