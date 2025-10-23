Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Alexander González dejaría Emelec por deudas y se iría a otro grande de LigaPro

El lateral venezolano Alexander González dejaría Emelec por deudas pero camiaría de club en LigaPro a otro de los grandes.

Por Gustavo Dávila

Alexander González dejaría Emelec por deudas y se iría a otro grande de LigaPro
Alexander González dejaría Emelec por deudas y se iría a otro grande de LigaPro

La crisis de salarios en Emelec llevó a que el lateral venezolano Alexander González deje el club en condición de jugador libre, y ahora con sorpresa lo ponen en planes de otro grande de LigaPro.

Barcelona SC busca dos nuevos laterales por pedido de Ismael Rescalvo y según medios guayaquileños, el venezolano podría cambiar de vereda. Siendo fijo en las convocatorias de la selección de su país, ofertas no le han de faltar.

Esta semana fueron tres jugadores jugadores los que se fueron, y aunque son de importancia menor, es síntoma de lo que se podría venir. Para diciembre, se habla de que podrían irse elementos titulares.

Diogo Bagui, Luis Fernando León, y Christian Cueva son algunos de los jugadores de renombre que podrían salir en diciembre como agentes libres. Los tres futbolistas tienen meses impagos.

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

ver también

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

Alexander González – Selección Venezuela.

Alexander González – Selección Venezuela.

Los delanteros que Sebastián Beccacece descartó para convocar a Michael Hoyos

ver también

Los delanteros que Sebastián Beccacece descartó para convocar a Michael Hoyos

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

Publicidad
¡Fichaje del año! Grande de LigaPro quiere a Robert Arboleda para el 2026

ver también

¡Fichaje del año! Grande de LigaPro quiere a Robert Arboleda para el 2026

Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

ver también

Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Eliminó a Barcelona SC, pero así gane la Copa Ecuador, Cuenca Juniors no jugará la Copa Libertadores 2026
Fútbol de Ecuador

Eliminó a Barcelona SC, pero así gane la Copa Ecuador, Cuenca Juniors no jugará la Copa Libertadores 2026

¡¿O se va gratis?! Titular de Emelec EXIGIÓ que le paguen lo que le deben
Fútbol de Ecuador

¡¿O se va gratis?! Titular de Emelec EXIGIÓ que le paguen lo que le deben

Emelec derrota a Guayaquil City en penales y clasifica a semifinales de la Copa Ecuador
Fútbol de Ecuador

Emelec derrota a Guayaquil City en penales y clasifica a semifinales de la Copa Ecuador

Lo quieren en Perú, no juega nada, y Barcelona SC tomó una decisión con Felipe Caicedo
Fútbol de Ecuador

Lo quieren en Perú, no juega nada, y Barcelona SC tomó una decisión con Felipe Caicedo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo