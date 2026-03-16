Joel Ordóñez es uno de los jugadores que más mueve el mercado de transferencias en Europa. El ecuatoriano tiene atrás a clubes como Liverpool, PSG y Juventus. Y en medio de todos esos rumores, el jugador aparece de viaje en una ciudad donde juega uno de estos equipos.

En redes sociales, se viralizó la imagen de Joel Ordóñez en un restaurant en Francia, muy cerca de Torre Eiffel. El ecuatoriano impactó a todos los aficionados, puesto que, esta fotografía fue revelada en el mismo momento donde se informaba del interés del PSG.

Desde Francia trasciende que Joel Ordóñez se metió en planes de PSG, y que aparentemente el jugador ecuatoriano sería un objetivo de máxima prioridad para el club. Por lo cual, en el siguiente mercado su fichaje se podría hacer realidad.

En medio de todo ese contexto, Joel Ordóñez apareció en Francia. El ecuatoriano acabará dando un salto para la siguiente temporada, y es que también tendrá la “vitrina” del Mundial 2026 para demostrar auténtico nivel y seguramente tendrá varias ofertas por él.

Joel Ordóñez viene de hacer una gran Champions con el Brujas. (Foto: GettyImages)

En caso de llegar a PSG, Joel Ordóñez también podría encontrarse en este equipo con William Pacho. El central ecuatoriano ya es líder del club francés y Joel es visto como el recambio ideal de Marquinhos. Podría Ecuador meter a dos centrales de élite en uno de los equipos más grandes del mundo.

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Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

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En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado ya un total de 35 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 4 goles en más de 2.800 minutos. El futbolista de 21 años tiene un nuevo valor de mercado de 33 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt.

Los millones que pedirían por Joel Ordóñez

En caso de una futura venta, Joel Ordóñez no dejaría de costar más de 40 millones al club que vaya decidido a ficharlo. Brujas no pondría fácil su salida, puesto que, también buscaría una venta en estos números y hasta más por su proyección y contrato que es hasta 2029.

Joel Ordóñez de vacaciones en Francia. (Foto: @MrOFFSIDER)

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