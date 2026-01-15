A Daniel Valencia lo quiso Barcelona pero se irá a insólito equipo

Daniel Valencia fue uno de los mejores jugadores de la temporada 2025 en LigaPro, siendo el goleador del campeonato. El delantero tuvo sondeos para cambiar a un grande de Ecuador con Barcelona pero se va a sorpresivo club extranjero.

El Al Talaba de Irán presentó una oferta formal para quedarse con el goleador del Manta FC y su oferta sería superior a la que ponga el club ‘torero’. Barcelona está buscando hasta dos delanteros.

A Daniel Valencia también lo quieren en el fútbol de Colombia, con Millonarios y América de Cali interesados. El fútbol de Asia sería superior en lo económico pero no en lo deportivo.

Liga de Quito también lo sondeó pero los ‘albos’ van por un delantero extranjero para el 2026. Los capitalinos mantendrán a Jeison Medina y Michael Estrada y sumarían un goleador foráneo.

Nicolás Johansen, Teodoro Arce, Darío Benedetto son otros de los nombres de delanteros que han vinculado con Barcelona para este mercado 2026. Los ‘toreros’ hicieron reducción de presupuesto.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

