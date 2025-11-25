Anotó su primer gol con Ecuador y confirman dónde jugará Leonardo Campana en el 2026

Leonardo Campana viene de marcar en la Selección de Ecuador y cerró una de sus mejores temporadas en el exterior de su carrera con el New England Revolution. Ante esto hay novedades sobre su futuro.

Se hablaba de sondeos de Sudamérica y otros clubes de la MLS para el 2026, sin embargo Campana cumplirá su contrato con los Revs. El delantero piensa en el Mundial y valora la titularidad que tiene ahora.

Leonardo Campana no pudo llevar a su equipo a la fase de play offs pero fue una de las figuras del equipo. Anotó 7 goles y dio 1 asistencia en 24 partidos jugados con su club.

El ex Barcelona SC e Inter Miami es uno de los casi confirmados de la Selección de Ecuador para el Mundial del siguiente año. Él, Kevin Rodríguez y Enner Valencia son los delanteros parte del proceso.

En lo económico, Leonardo Campana gana 1.3 millones de dólares al año, esto es un aumento de casi medio millón en relación a lo que cobraba en el Inter de Miami, dónde fue de los goleadores históricos.

Las estadísticas de Leonardo Campana esta temporada

Leonardo Campana anotó 7 goles y dio 1 asistencia en 24 partidos jugados, en el Inter Miami anotó 9 goles y 2 asistencias en 35 partidos en su última temporada. La diferencia es que ahora fue titular en la mayoría de los encuentros a lo largo de la temporada.

Leonardo Campana – Selección Ecuador, convocado desde el 2021.

