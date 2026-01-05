¿Está subido de peso? Las primeras palabras de Sebastian Hoeneß, DT de Stuttgart, sobre Jeremy Arévalo

Jeremy Arévalo llegó a Stuttgart tras su paso por el Racing de Santander en España. El delantero ecuatoriano fue comprado por 7 millones, tras su buena temporada y su paso por la Selección de Ecuador. Cuando jugó para ‘La Tri’ y Beccacece el goleador fue acusado de estar “pasado de peso”.

La crisis por el peso de Arévalo trascendió, ya que en su momento el mismo entrenador de Racing de Santander acusó que esto era así. Ahora en la élite de Alemania, el goleador ecuatoriano se llevó estas palabras de su nuevo entrenador, Sebastian Hoeneß:

“Se veía bien. Estamos contentos de tenerlo con nosotros. Jeremy aún es joven y le daremos el tiempo necesario para que se adapte. Trabajaremos con él para ayudarle a desarrollarse. Creemos en sus cualidades”, comentó el entrenador tras sus primeros entrenamientos.

El rendimiento que Arévalo alcance en estos meses en la Bundesliga será clave para que el goleador se pueda unir a la Selección de Ecuador pensando en la convocatoria rumbo al Mundial de 2026. Ya fue convocado en el mes de noviembre, pero casi no sumó minutos.

Arévalo comenzó su carrera en Alemania. (Foto: @VfB)

Jeremy Arévalo debe pelear por un lugar en la Selección de Ecuador y para eso tiene que ser convocado en el mes de marzo, cuando se juegan los últimos amistosos previos al Mundial. El delantero deberá competir por un lugar contra Leonardo Campana, Kevin Rodríguez y otros.

Jeremy Arévalo ya fue titular con el Stuttgart

Este lunes 5 de enero de 2026, Jeremy Arévalo tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Stuttgart. El goleador ecuatoriano arrancó como titular en un partido amistoso y aunque no pudo marcar gol, ya se muestra la confianza que el club tiene en él.

El valor y contrato de Jeremy Arévalo en Alemania

Jeremy Arévalo ahora tiene un valor de mercado de 7 millones de euros. El ecuatoriano firmó un contrato hasta finales de 2031. Se espera que muy pronto se dé su debut en la Bundesliga y eso será determinante para saber si es convocado o no al Mundial 2026.

En síntesis: