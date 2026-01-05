Hace pocos años Jefferson Orejuela era el volante central titular de la Selección de Ecuador. Incluso fue titular en la Copa América de 2019. Sin embargo, el jugador nunca pudo volver a demostrar ese nivel y hoy aparece muy alejado de la élite.

Ya Orejuela lleva algunos años jugando lejos de la primera división, el 2025 estuvo en Fenix en la Serie B de Uruguay y este lunes, 5 de enero de 2026, se anunció que el volante es nuevo fichaje del Paysandú F.C., equipo de la segunda división de ese mismo país.

En varias transmisiones de sus cuentas oficiales en diferentes redes sociales, el mismo Orejuela había revelado que se sentía bien jugando en esta categoría en Uruguay, y que, de no mediar ninguna dificultad, el ecuatoriano seguiría su carrera en este país.

Orejuela tiene 32 años y muy lejos ha quedado de volver a jugar en un equipo de la Serie A de Ecuador. Su último equipo en la Serie A fue Guayaquil City por allá en 2023 y no pudo volver a ser ese jugador que encantó al fútbol ecuatoriano cuando apareció en IDV.

Orejuela también pasó por Fluminense. (Foto: GettyImages)

A diferencia de otros experimentados jugadores ecuatorianos que suelen hacer sus últimos años de carrera en las divisiones inferiores de Ecuador, Orejuela lo está haciendo en Uruguay. Este sería ya su tercer equipo con el que juega en esta categoría.

Los equipos en los que jugó Jefferson Orejuela en Ecuador

Jefferson Orejuela defendió varias camisetas en el fútbol ecuatoriano, pero al volante se le destaca que fue uno de los pocos que pudo vestir los colores de Barcelona SC, Emelec, Independiente del Valle y Liga de Quito. Siendo campeón con LDU y Barcelona SC.

En síntesis: