Si hay un equipo que claramente está “enfrentado” a la LigaPro en este 2026 es Universidad Católica. Todo empezó en la primera fecha, cuando la organización del torneo decidió suspender el partido contra Emelec por “motivos de seguridad”.

Desde entonces Universidad Católica viene reclamando la “claridad” de los documentos que obligaron a esa decisión. Este miércoles 8 de abril de 2026 finalmente se jugará el partido, sin embargo, a horas de este encuentro la ‘Chatoleí’ recibió una sanción económica de la LigaPro.

La LigaPro confirmó en su acta de sanciones que Universidad Católica recibió una multa de 19 mil dólares por el mal uso de los “chalecos” en los calentamientos y en el banco de suplentes. El club se negó a usar los que da la competencia por no querer “publicitar” una casa de pronósticos deportivos.

Ante esta falta de conducta, el equipo ‘Santo’ ahora tiene que pagar esta sanción. Ya otros equipos han sido amonestados por este tipo de conducta. A Católica también se le ha criticado que en otro torneo del fútbol ecuatoriano, Copa Ecuador, sí usó los chalecos con publicidad.

La sanción de LigaPro a Universidad Católica. (Captura de pantalla)

No se descarta que Católica vuelva a recibir esta sanción, puesto que, este miércoles juega contra Emelec y el club podría seguir con la postura previa que mostró ante Guayaquil City. Además, desde ‘Chatoleí’ también se pidió a FEF que intervenga por estas sanciones de LigaPro.

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¿A qué hora juega Universidad Católica contra Emelec?

El partido entre Universidad Católica y Emelec se jugará desde las 19H00 de este miércoles. El ‘Bombillo’ viene de una durísima derrota como local ante Cuenca, mientras que Católica tiene la gran chance de quedarse con el segundo lugar de la tabla de posiciones.

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