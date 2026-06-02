Dos grandes de LigaPro irían por Kike Saverio

Una de las novedades de los ecuatorianos en el exterior es que nuevamente Kike Saverio queda como jugador libre. Dejó Europa por el Vitoria de Brasil pero tampoco pudo consolidarse y lo rescindieron, ahora suena para dos grandes de LigaPro.
En la tranmisión del partido entre Barcelona y Técnico Universitario dieron a conocer que Kike Saverio sería una de las alternativas que maneja Barcelona SC para el segundo semestre. Los amarillos buscan a un nuevo volante creativo para su plantilla.
El segundo grande que estaría analizando moverse por Saverio sería Liga de Quito, aunque esto parece más un rumor que información real. El primer opcionado para Liga en esa posición es Jhojan Julio.
Kike Saverio salió de las canteras del FC Barcelona tras un paso positivo pero sin ir al primer equipo, luego pasó por clubes de divisiones menores de España, clubes de primera de Grecia entre otros.
Saverio desarrolló toda su carrera en las inferiores de España hasta su debut en primera, esta sería su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano con apenas 26 años de edad.
Los números de Kike Saverio en esta temporada
Kike Saverio en esta temporada en Brasil jugó un total de 6 partidos partidos. El tricolor marcó un solo gol en 214 minutos y no dio asistencias, siendo de los años más flojos de su carrera.
Kike Saverio – Vitoria de Brasil.
Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026
Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.
En resumen
- Kike Saverio rescindió su contrato con Vitoria de Brasil tras jugar solo 6 partidos.
- Barcelona SC y Liga de Quito analizan fichar al volante de 26 años.
- Formado en el FC Barcelona, el ecuatoriano tendría su primer paso por la