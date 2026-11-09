Arsenal tomó una decisión final con el futuro de Piero Hincapié y el FC Barcelona ya tiene una respuesta

Arsenal ya tomó una decisión de qué pasará con Piero Hincapié para la siguiente temporada.

Piero Hincapié está en la órbita del FC Barcelona y el ecuatoriano es una fuerte opción de fichaje para los ‘Culés‘. Sin embargo, ya se sabe que decisión tomaría Arsenal por si llega una oferta por él. El jugador ya volvió a sumar minutos con los ‘cañoneros’.

Según la información revelada por Fabrizio Romano, el Arsenal no considera hacer ningún intercambio por Piero Hincapié, que fue lo que propuso el FC Barcelona. De manera totalmente insólita, querían darle a los ingleses a Balde que ni es titular y recibir a Hincapié a cambio.

El Arsenal no solo no considera este cambio, sino que no planifican ningún cambio en su gran defensa para el 2027. Quizás para el siguiente mercado se den algunas reformas, pero lo más seguro es que en enero no se marche ningún jugador titular o variante clave.

Hincapié recién vive un momento de la temporada “sano” y ya a ese nivel, Arteta demostró que confía en él. Lo metió a jugar los últimos partidos y se espera que le siga dando minutos importantes después de jugar en la fecha FIFA.

Hincapié no se moverá del Arsenal. (Foto: GettyImages)

En esta temporada, Arsenal ya “gastó” en Hincapié más de 50 millones de euros. Hay que recordar que en su primer año, el jugador ecuatoriano solo estaba a préstamo del Bayer Leverkusen, pero siempre hubo una obligación de compra que lo haría vestir los colores del campeón de la Premier.

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El valor de mercado de Piero Hincapié

Ahora mismo el valor de mercado de Piero Hincapié es de 50 millones de euros. El jugador tricolor también representa una venta importante para Arsenal en caso de que se dé, por lo cual, los ‘Gunners’ nunca aceptarían un préstamo. Se espera que vaya sumando minutos en las siguientes semanas.

En síntesis: