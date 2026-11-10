En plena fecha FIFA: Emelec decidió quién será su entrenador en el 2027

Emelec ya decidió quién será su DT para la siguiente temporada, tras los muy malos resultados en este 2026.

Emelec terminó la temporada 2026 en medio de los malos resultados y sin clasificar, al menos, a la Copa Sudamericana. El ‘Bombillo’ quiere tener un mejor año en 2027 y es por eso que se estaba especulando con el futuro del DT y ahora se tomó una decisión.

Tras vencer a Libertad de Loja, Ezequiel Medrán comentó que ya se pondría a trabajar y planificar la temporada 2027, por lo cual, ahora mismo es muy probable que el DT se quede en el club. El entrenador tiene contrato y habría expectativa por dejarlo trabajar un poco más.

Medrán llegó a un Emelec ya con una plantilla armada y se convirtió en el tercer entrenador de los azules en este 2026. Primero estuvo Vicente Sánchez, que armó la plantilla, luego llegó Cristian Nasuti, que tuvo algunos fichajes, y finalmente Ezequiel Medrán, que ya terminó el año.

Con Medrán se vieron buenos momentos de fútbol en Emelec, pero la realidad es que el DT no se pudo hacer fuerte de local y en el cuadrangular por el cupo a la Copa Sudamericana hizo lo más difícil ganar todos los partidos afuera y perder todos en Guayaquil.

Medrán se quedaría en Emelec para este 2027. (Foto: Imago)

Ezequiel Medrán tiene contrato con el ‘Bombillo’ hasta finales de 2027 y tal y cómo está la situación del ‘Bombillo’, el club no se puede permitir un problema económico con el DT. La forma de sacarlo solo sería si hay un acuerdo entre partes.

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Los números de Ezequiel Medrán como DT de Emelec

Con la camiseta de Emelec, Ezequiel Medrán llegó a dirigir un total de 7 partidos entre todas las competencias. Ganó 2 empató empató 1 y perdió 4. El técnico ya llegó prácticamente para dirigir el cuadrangular final, donde estuvo lejos de conseguir lo esperado.

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