Mikel Arteta deja una insólita respuesta al tiempo que jugó Hincapié: “Esa es la mentalidad…”

Este martes 16 de septiembre de 2025 Piero Hincapié jugó sus primeros minutos con Arsenal en la Champions League. El central ecuatoriano entró de cambio sobre el minuto 90, y en medio de todas las críticas por su debut, Mikel Arteta respondió en rueda de prensa.

Arteta no le bajó responsabilidad a Piero Hincapié, al contrario aplaudió su debut con la camiseta ‘Gunner’. “Los jugadores que entran en el partido son tan cruciales como los titulares. A veces, los que terminan son incluso más decisivos que los titulares. Miren a Piero 6 minutos en el campo, y quizás sus mejores 6. Esa es la mentalidad que queremos ver en todos“, comentó el DT.

Hincapié jugó sus primeros minutos con la camiseta de Arsenal y estas declaraciones de su DT pueden abrirle la puerta a sumar una mayor regularidad. El central ecuatoriano tiene competir por este lugar, ya que, a priori, va por debajo de jugadores como Gabriel o Calafiori.

En los 6 minutos que estuvo en cancha, Hincapié estuvo fuerte en dos pelotas que intentaron filtrar por su banda. Esto terminó encantando a Arteta, que lo pone como ejemplo para todos los otros compañeros, por las ganas que demostró el ecuatoriano.

Con la victoria ante Athletic Club en Bilbao, Arsenal comienza con el pie derecho su participación en esta Champions League y pasa también a ser uno de los líderes de la tabla general. El siguiente encuentro por este torneo para los ‘Gunners’ será contra Olympiacos el 1 de octubre.

El próximo partido del Arsenal de Piero Hincapié

Arsenal volverá a la competencia este fin de semana cuando reciba en su cancha a Manchester City. En este gran partido, se espera que Piero Hincapié pueda volver a tener minutos, aunque todo depende de cómo se dé el encuentro y el estado físico de Riccardo Calafiori.

El puesto en el que jugará Piero Hincapié en Arsenal

Con este debut, también queda claro que Piero Hincapié jugará como lateral por izquierda en Arsenal, salvo alguna baja en defensa. El ecuatoriano ocuparía esta posición al igual que lo viene haciendo en la Selección de Ecuador, donde jugó en este lugar.

