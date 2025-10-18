Mikel Arteta comentó en rueda de prensa más detalles de lo que fue el fichaje de Piero Hincapié por Arsenal. El entrenador español comentó que previo al fichaje del ecuatoriano fue a preguntarle a Xabi Alonso, quien lo dirigió en Alemania con el Bayer Leverkusen.

El DT del Real Madrid terminó siendo clave para el fichaje de Hincapié, ya que fue muy claro con Arteta sobre lo que es Piero: “Él [Alonso] fue muy elogioso con él [Hincapié] por muchas razones diferentes, y fue bueno confirmar lo que vi, y algunas de las cosas que obviamente aprendes de esa conversación y que probablemente no conocías“, reveló Mikel.

Por otro lado, Arteta también tuvo palabras de elogios para Piero Hincapié, que ya se recuperó de su lesión y estaría listo para jugar con los ‘Gunners’ en la Premier League: “Es un jugador que va a fondo en cada acción, sobre todo en defensa“, agregó Arteta.

Xabi Alonso fue el entrenador que llevó a Piero Hincapié al nivel más alto en Europa, ya que convirtió al ecuatoriano en campeón de la Bundesliga. De ahí que, también sorprende que cuando llegó a Real Madrid decidiera no “pujar” por su compra.

Alonso fue clave para Hincapié. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié no ha podido tener el mejor nivel en Arsenal, ya que el central ecuatoriano se lesionó apenas llegó y, de momento, solo ha disputado 6 minutos en cancha. Ya recuperado y a tono físicamente, en los próximos encuentros podría sumar más minutos.

Los números de Piero Hincapié con Xabi Alonso como DT

Con Xabi Alonso como su DT principal, Piero Hincapié jugó un total de 121 partidos entre todas las competencias. El defensa ecuatoriano marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Llegó a ganar todo a nivel doméstico y fue subcampeón de la Europa League.

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato de 1 temporada a préstamo, pero con obligación de compra. Es decir, a final del curso en 2026, Arsenal tendrá que pagar a Leverkusen más de 45 millones de euros por el ecuatoriano y se lo quedará de forma oficial.

