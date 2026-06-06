¡Última hora! Liga de Quito confirma la salida de uno de sus jugadores

Liga de Quito confirma la salida de uno de sus jugadores para la siguiente parte del 2026. Y era uno de los futbolistas más usados por Nunes.

Liga de Quito sorprendió a todos en el fútbol ecuatoriano en este sábado, 6 de junio de 2026. El club confirmó en sus redes sociales, que se marcha Kevin Minda. El volante ecuatoriano no era titular, pero sí uno de los más usados por Tiago Nunes en es primer semestre.

En sus cuentas oficiales, Liga de Quito detalló que Kevin Minda se marcha del club a préstamo a jugar en Melgar de Perú. “Institución a la que se incorpora en condición de préstamo con opción de compra”, detalló el club en sus cuentas oficiales.

Por lo cual, Minda se marchará y deja un espacio que seguramente será rellenado en las siguientes semanas, cuando el club salga al mercado de pases a buscar una nueva contratación. No se espera un gran nombre, sino más bien un jugador de rotación.

Es la primera salida de Liga de Quito para el segundo semestre de 2026, en un momento donde se esperan más para después del Mundial 2026. Hay jugadores como Gonzalo Valle o Gabriel Villamil que estarían muy cerca de abandonar la plantilla.

Kevin Minda se marcha de Liga de Quito. (Foto: @LDU_Oficial)

En Liga de Quito trabajan en tener un importante mercado para el siguiente mes, puesto que, el club aún tiene que competir en la Copa Libertadores y también en la LigaPro. A nivel internacional, ya está clasificado a octavos de final donde se enfrentará Mirassol.

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Los números de Kevin Minda en Liga de Quito en esta temporada

En lo que va temporada, Kevin Minda ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. No marcó goles ni dio asistencias. Estuvo en cancha poco más de 500 minutos. Fue una alternativa para Tiago Nunes viniendo desde el banco de suplentes.

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